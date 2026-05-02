Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht mit E-Scooter

Landau (ots)

Am Morgen des 30.04.2026 kam es in der Wieslauterstraße zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein E-Scooter-Fahrer auf einen parkenden Mini auffuhr. Hierbei beschädigte er die Heckscheibe und ein Rücklicht. Obwohl er von anwesenden Zeugen angesprochen worden war, flüchtete der Verursacher vom Unfallort Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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