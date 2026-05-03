Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Auffahrunfall unter Alkoholeinwirkung

Landau (ots)

Ungenügender Sicherheitsabstand war vermutlich nicht alleine die Ursache für einen Auffahrunfall am Samstag, den 02.05.2026 gegen 16:30 Uhr in der Horststraße in Landau. Ein 37-jähriger, polnischer Staatsangehöriger fuhr bei stockendem Verkehr auf einen vorausfahrenden, zu diesem Zeitpunkt stehenden PKW auf. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten beim Unfallverursacher Atemalkohol feststellen, ein Test ergab einen Wert von 2,4 Promille. Zwei Personen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, der Sachschaden wird auf ca. 10.000- EUR geschätzt. Dem polnischen Fahrzeugführer droht ein längeres Fahrverbot in Deutschland, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell