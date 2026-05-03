Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: BMW Motorrad-Seitenkoffer gefunden - Besitzer gesucht!

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A65/Landau (ots)

Am Samstag, 02.05.2026 gegen 11:55 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, in Höhe Landau-Queichheim, ein Seitenkoffer eines BMW-Motorrads auf dem Standstreifen aufgefunden. Der Seitenkoffer wurde durch die eingesetzte Streife gesichert. Hinweise auf den Eigentümer liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet den Besitzer des Seitenkoffers sowie mögliche Zeugen, die Angaben zur Herkunft machen können, sich mit der Polizeiinspektion in Edenkoben in Verbindung zu setzen.

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