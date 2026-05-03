PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: BMW Motorrad-Seitenkoffer gefunden - Besitzer gesucht!

POL-PDLD: BMW Motorrad-Seitenkoffer gefunden - Besitzer gesucht!
  • Bild-Infos
  • Download

A65/Landau (ots)

Am Samstag, 02.05.2026 gegen 11:55 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, in Höhe Landau-Queichheim, ein Seitenkoffer eines BMW-Motorrads auf dem Standstreifen aufgefunden. Der Seitenkoffer wurde durch die eingesetzte Streife gesichert. Hinweise auf den Eigentümer liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet den Besitzer des Seitenkoffers sowie mögliche Zeugen, die Angaben zur Herkunft machen können, sich mit der Polizeiinspektion in Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Nicole Weber, PHK'in

Telefon: 06323-9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 03.05.2026 – 10:07

    POL-PDLD: Landau - Auffahrunfall unter Alkoholeinwirkung

    Landau (ots) - Ungenügender Sicherheitsabstand war vermutlich nicht alleine die Ursache für einen Auffahrunfall am Samstag, den 02.05.2026 gegen 16:30 Uhr in der Horststraße in Landau. Ein 37-jähriger, polnischer Staatsangehöriger fuhr bei stockendem Verkehr auf einen vorausfahrenden, zu diesem Zeitpunkt stehenden PKW auf. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten beim Unfallverursacher Atemalkohol feststellen, ein ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 08:20

    POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Fahrradfahrer

    Pleisweiler-Oberhofen (ots) - Am Samstag, dem 02. Mai 2026 gegen 12:15 Uhr, kam es auf einem Feldweg zwischen Bad Bergzabern und Pleisweiler-Oberhofen, oberhalb des Lidl-Marktes, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der 16-jährige Radfahrer war in Richtung Pleisweiler-Oberhofen unterwegs und wurde im Bereich einer Kreuzung von einem links kommenden Pkw erfasst. Der unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren