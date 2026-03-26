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POL-SI: Polizei erfolgreich bei Fahndung nach Raser - Sportwagen und Handys sichergestellt -#polsiwi

POL-SI: Polizei erfolgreich bei Fahndung nach Raser - Sportwagen und Handys sichergestellt -#polsiwi
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Siegen / Siegen-Weidenau (ots)

Nach einem illegalen Kraftfahrzeugrennen am Freitag, den 06. März 2026 liefen die Ermittlungen nach dem flüchtigen BMW-Fahrer beim Verkehrskommissariat der Siegener Polizei auf Hochtouren.

Siehe Bericht: https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/nach-illegalem-kfz-rennen-flucht-vor-der-polizei-zeugen-gesucht

Die Ermittlungen erhärteten einen Tatverdacht gegen einen 22-jährigen jungen Mann aus Siegen-Geisweid. Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse erwirkten die Ermittler einen richterlichen Beschluss zur Sicherstellung des Sportwagens und des Handys des 22-Jährigen.

Heute in den frühen Morgenstunden (26. März) suchten die Ermittler die Wohnanschrift des jungen Mannes auf. Der besagte "Flitzer", ein BMW Cabrio, stand in der Garage. Die Ermittler beauftragten ein Sicherstellungsunternehmen und der BMW wurde kurz darauf auf dem Abschlepper verladen. Zudem stellten die Beamten noch mehrere Handys des 22-Jährigen sicher. Nun erfolgt eine weitere Spurensicherung am Fahrzeug sowie die Auswertung der sogenannten digitalen Spuren. Von diesen Ergebnissen hängt der weitere Verbleib des Sportwagens ab, denn der Gesetzgeber hat die Möglichkeit geschaffen, Fahrzeuge, die bei illegalen Kraftfahrzeugrennen eingesetzt wurden, einzuziehen und zu verwerten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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