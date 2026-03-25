Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 30-Jähriger beschädigt Bushaltestelle #polsiwi

Kreuztal-Ferndorf (ots)

Am Dienstag (24.03.2026) ist es zu einer Sachbeschädigung einer Bushaltestelle an der Marburger Straße in Kreuztal gekommen. Gegen 17:30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin den Vorfall und rief umgehend die Polizei. Die Beamten trafen unweit der Tatörtlichkeit auf einen 30-jährigen Mann. Ersten Ermittlungen nach wollte der 30-Jährige mit dem Bus nach Siegen fahren. Der Bußfahrer verweigerte ihm jedoch den Zutritt zum Bus. Der Mann rastete daraufhin aus und entglaste die Bushaltestelle.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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