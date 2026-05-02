Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand einer Gartenlaube

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Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde am 02.05.26 gegen 06:55 Uhr in die Straße "Am Waldfried" alarmiert. Ein vorbeifahrender Güterzug meldete eine unklare Rauchentwicklung im Bereich der Kleingartenanlage. Das ersteintreffende Löschfahrzeug der Feuerwache 2 stellte eine Gartenlaube, welche sich im Vollbrand befand, fest. Umgehend wurde eine Alarmstufenerhöhung durchgeführt und weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort wurde die Gartenlaube mit insgesamt drei Trupps unter Atemschutz mit Schaum und Wasser abgelöscht. Durch die Feuerwehr mussten Teile des Daches geöffnet werden, um alle Glutnester zu erreichen und abzulöschen. Eine besondere Herausforderung stellte die Wasserversorgung dar. Diese wurde durch die Nachalarmierung des TLF 10.000 der Feuerwache 2 sichergestellt. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwache 2 und Feuerwache 8 für ca. 2 Stunden im Einsatz. Die Brandursache wird derzeit durch die Polizei ermittelt.

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