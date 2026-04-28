Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (121/2026) Spektakulärer Autodiebstahl am Sonntagnachmittag in Göttingen: Täter durchfahren "Im Rinschenrott" Werkstatttor und verursachen erheblichen Sachschaden, zwei PKW gestohlen, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Im Rinschenrott

Sonntag, 26. April 2025, zwischen 15.00 und 17.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Zwei gestohlene Fahrzeuge und ein erheblicher Sachschaden im geschätzt sechsstelligen Bereich, das ist die erste Bilanz eines spektakulären Einbruchsdiebstahls, der sich am Sonntagnachmittag (26.04.26) an der Straße "Im Rinschenrott" im Göttinger Industriegebiet ereignet hat.

In der Zeit zwischen 15.00 und 17.00 Uhr verschafften sich Unbekannte hier Zutritt zum umzäunten Firmengelände eines Autohauses und drangen in der Folge über eine Nebentür in die Werkstatt ein. Im Innern der Halle starten die Täter einen Dodge RAM und durchbrachen mit diesem erst das Werkstatt- und anschließend ein Metallgittertor, bevor der Wagen in einem Maschendrahtzaun stehen blieb. Während der kurzen Fahrt beschädigten die Täter vier andere PKW.

Den Ermittlungen nach stiegen die Unbekannten anschließend aus und gingen zurück zur Werkstatt, aus der sie mit einem roten Opel Crossland und einem grauen Opel Zafira in unbekannte Richtung davonfuhren.

Von den gestohlenen Autos und den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei in Göttingen bittet Zeugen, die das Geschehen am Sonntagnachmittag "Im Rinschenrott" beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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