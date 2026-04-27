Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (120/2026) Brände in Mehrfamilienhaus im Iduna-Zentrum - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Göttingen (ots)

Göttingen, Maschmühlenweg

Montag, 27. April 2026, gegen 06.30 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Nach zwei Bränden in einem Wohnkomplex am Göttinger Maschmühlenweg haben Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Göttingen am Montagmorgen (27.04.26) einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Gegen 06.30 Uhr waren Polizei und Feuerwehr zu dem Gebäudekomplex alarmiert worden. Im 11. Obergeschoss war es im Flurbereich zu einem Brand gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Bereich stark verraucht und zunächst nicht mehr begehbar. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner wurden durch Einsatzkräfte aus den betroffenen Etagen ins Freie begleitet.

Parallel stellten die Einsatzkräfte einen weiteren Brand in einer Waschküche im Erdgeschoss fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten dort Kleidungsstücke bzw. Unrat gebrannt. Beide Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen mussten durch die Feuerwehr mehrere Wohnungen gewaltsam geöffnet werden.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass beide Brände vorsätzlich gelegt worden sein könnten. Nach derzeitigem Stand soll zunächst im 11. Obergeschoss Unrat und anschließend in der Waschküche im Erdgeschoss Wäsche bzw. Unrat in Brand gesetzt worden sein.

Ein 27 Jahre alter Tatverdächtiger konnte noch am Montagmorgen in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Durch die Brände entstanden Ruß- und Brandschäden im Flurbereich des 11. Obergeschosses sowie in der Waschküche im Erdgeschoss. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung werden in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Göttingen geführt.

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