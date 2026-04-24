Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (117/2026) Vermisste 61-Jährige aus Hann. Münden wohlbehalten bei Northeim angetroffen

Göttingen (ots)

HANN. MÜNDEN/NORTHEIM (ab) - Die seit dem 1. April 2026 vermisst gewesene Frau aus Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist nach dem Hinweis eines Bürgers am heutigen Nachmittag gegen 14.00 Uhr mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz bei Northeim wohlbehalten angetroffen worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach ihr wurde eingestellt, die dazugehörigen Pressemitteilungen soeben aus dem Presseportal entfernt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeikommissariats in Hann. Münden bedanken sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung.

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