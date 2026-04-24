Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (115/2026) Mutmaßlicher Drogendealer am Göttinger Waageplatz festgenommen - beschleunigtes Verfahren nach enger Abstimmung von Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht eingeleitet

Göttingen (ots)

Göttingen, Waageplatz

Mittwoch, 15. April 2026, gegen 14:30 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Im Rahmen eines Kontrolleinsatzes im Bereich des Göttinger Waageplatzes haben zivile und uniformierte Beamte der Polizei Göttingen am Mittwochnachmittag (15.04.26) einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren dem Zugriff zwei beobachtete mutmaßliche Verkaufsvorgänge vorausgegangen. Gegen den Mann wurde noch am selben Tag in enger Abstimmung zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft Göttingen und Amtsgericht Göttingen die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens vorbereitet. Das zuständige Gericht ordnete hierzu die Hauptverhandlungshaft an.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beobachteten Polizeibeamte gegen 14:30 Uhr im Bereich der Reitstallstraße/Waageplatz zunächst einen mutmaßlichen Drogenverkauf an einen bislang unbekannten Mann. Kurz darauf soll es zu einem weiteren Handel mit zwei Männern gekommen sein. Einer der wenig später kontrollierten mutmaßlichen Käufer räumte gegenüber der Polizei ein, kurz zuvor am Waageplatz Marihuana erworben zu haben. Bei ihm wurde anschließend Cannabis aufgefunden und sichergestellt.

Aufgrund dieser Erkenntnisse überprüften weitere Beamte den mutmaßlichen Verkäufer wenig später am Treppenaufgang zum Stadtwall. Noch vor dem Zugriff beobachtete einer der Einsatzkräfte, wie der Mann einen Gegenstand in ein angrenzendes Gebüsch warf. Bei der anschließenden Absuche fanden Polizisten dort ein Päckchen mit weißem Pulver. Ein später auf der Dienststelle durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Kokain.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten außerdem Bargeld, zwei Mobiltelefone sowie verschreibungspflichtige Medikamente. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwältin und nach richterlicher Entscheidung wurde gegen den Mann die sogenannte Hauptverhandlungshaft angeordnet. Ziel war die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens.

Dieses besondere Strafverfahren kommt bei einfach gelagerten Sachverhalten und klarer Beweislage in Betracht und ermöglicht eine besonders zeitnahe gerichtliche Entscheidung. Der Mehrwert liegt vor allem in der schnellen strafrechtlichen Reaktion und einer konsequenten Ahndung unmittelbar festgestellter Straftaten.

Die Polizei Göttingen bewertet das abgestimmte Vorgehen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht als wichtigen Baustein bei der konsequenten Bekämpfung des offenen Drogenhandels im Stadtgebiet.

Die Ermittlungen dauern an.

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