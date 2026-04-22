Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (112/2026) Schneller Fahndungserfolg nach Einbruch in Appartement am Maschmühlenweg - 23-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Göttingen (ots)

Göttingen, Maschmühlenweg

Ende März 2026

GÖTTINGEN (ab) - Ein schneller Fahndungserfolg, zügig geführte Ermittlungen und die enge Abstimmung zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht haben nach einem Einbruch in eine Wohnung im Göttinger Maschmühlenweg binnen kurzer Zeit zur Inhaftierung eines Tatverdächtigen geführt. Zugleich wird geprüft, ob im Zuge des Verfahrens auch weitere Straftaten aufgeklärt werden können.

Nach derzeitigem Stand wurde der Polizei am Samstagvormittag (28.03.26) ein Einbruch in eine Wohnung in einem Wohnkomplex am Maschmühlenweg gemeldet. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten an der Wohnungstür erhebliche Beschädigungen fest. Im Verlauf der ersten Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass Gegenstände aus der Wohnung entwendet worden sein könnten.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen Einsatzkräfte kurze Zeit später noch im Gebäude auf einen 23 Jahre alten Göttinger. Der Mann führte mehrere Gegenstände mit sich. Im Zuge der weiteren Überprüfungen verdichteten sich die Anhaltspunkte, dass ein Teil davon aus der betroffenen Wohnung stammen könnte. Der 23-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Für die weitere Aufklärung des Geschehens waren insbesondere die Zuordnung der aufgefundenen und mitgeführten Gegenstände sowie die Auswertung weiterer Ermittlungserkenntnisse von Bedeutung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der Tatverdächtige im tatrelevanten Zeitraum gemeinsam mit einer bislang unbekannten männlichen Person im Bereich der betroffenen Etage auf. Später wurde der 23-Jährige wiederholt mit Gegenständen festgestellt, die mutmaßlich aus der Wohnung stammen.

Unter den sichergestellten Gegenständen befand sich auch ein E-Scooter, der nach weiteren Überprüfungen einem bereits angezeigten Diebstahl zugeordnet werden konnte. Der Roller wurde inzwischen an die Eigentümerin zurückgegeben. Darüber hinaus wurden weitere Gegenstände sichergestellt, deren Herkunft und Zuordnung Gegenstand der laufenden Ermittlungen sind. In diesem Zusammenhang prüfen die Ermittlerinnen und Ermittler auch mögliche Bezüge zu weiteren Straftaten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde der Tatverdächtige dem Amtsgericht Göttingen vorgeführt. Der zuständige Richter ordnete Untersuchungshaft an. Anschließend wurde der 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Fall steht zugleich beispielhaft für die enge und funktionierende Zusammenarbeit zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht. "Durch die schnelle Abstimmung aller beteiligten Stellen konnte der Sachverhalt in kurzer Zeit verdichtet und der Beschuldigte zeitnah dem Haftrichter vorgeführt werden", so Leitender Polizeidirektor Marco Hansmann, Leiter der Polizeiinspektion Göttingen.

Die Ermittlungen, insbesondere zu einem möglichen weiteren Tatbeteiligten sowie zur Herkunft weiterer sichergestellter Gegenstände, dauern an.

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