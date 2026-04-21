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Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (110/2026) 77-Jähriger aus Bad Lauterberg wohlbehalten zurückgekehrt - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots)

BAD LAUTERBERG (ab) - Der seit dem 20. April vermisst gewesene Mann aus Bad Lauterberg (wir berichteten; Landkreis Göttingen) ist am Dienstagabend (21.04.25) wohlbehalten an seine Wohnanschrift zurückgekehrt.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 77-Jährigen wurde eingestellt, die dazugehörige Pressemitteilung (Nr. 109 vom 21.04.26) soeben aus dem Presseportal entfernt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler sprechen ihren Dank für die Hinweise aus der Bevölkerung zur Suche nach dem 77-Jährigen aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Andre Baumann
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2032
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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