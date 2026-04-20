Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (108/2026) Unterkühlt, aber wohlauf - Polizeihubschrauber findet vermissten Mann aus Walkenried an L 604 bei Steina

Göttingen (ots)

Walkenried

Samstag/Sonntag, 18. / 19. April 2026

WALKENRIED (jk) - Ein seit dem späten Samstagabend (18.04.26) aus einem Heim in Walkenried (Landkreis Göttingen) vermisst gewesener, etwa 40 Jahre alter Mann ist am Sonntagnachmittag gegen 15.35 Uhr (19.04.26) im Zuge der nach ihm eingeleiteten, intensiven Suche von einem hinzugezogenen Polizeihubschrauber gefunden worden. Der Gesuchte war unterkühlt, aber ansonsten insgesamt wohlauf. Ein RTW brachte ihn vorsorglich zur ärztlichen Begutachtung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Rettung musste die Landesstraße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.

Eigenen Angaben zufolge war der Walkenrieder zu Fuß auf dem Heimweg. Als er den Weg abkürzen wollte, stürzte er in unwegsamem Gelände an einer Böschung in unmittelbarer Nähe zur L 604 und konnte anschließend nicht mehr allein aufstehen.

Eine Funkstreife der Polizei hatte den späteren Gesuchten schon am Samstagnachmittag (18.04.26) an der L 604 gesehen und auch mit ihm gesprochen. Der zu diesem Zeitpunkt noch nicht als vermisst Gemeldete war gegen 14.40 Uhr einem Autofahrer aufgefallen, weil er auf der Straße ging. Der Zeuge informierte die Polizei, die dem Hinweis nachging. Im Zuge des anschließenden Gespräches ergaben sich für die Beamten keinerlei Hinweise auf eine etwaige Hilfsbedürftigkeit oder anderweitige, gesundheitliche Einschränkung des Mannes.

Auf Anraten der Polizisten setzte dieser seinen Heimweg nach Walkenried anschließend auf einem neben der Fahrbahn verlaufenden Feldweg fort. Wie sich im Nachhinein im Rahmen der späteren Befragung herausstellte, hatte der Walkenrieder kurz danach den Weg verlassen, um die oben genannte Abkürzung zu nehmen. Hier geriet er dann in die besagte hilflose Lage, aus der er sich nicht selbst befreien und auch keine Hilfe rufen konnte, da der Akku seines Handys leer war.

Als der Mann am Samstag bis um 22.00 Uhr nicht in seine Walkenrieder Unterkunft zurückkehrte, informierten die dortigen Verantwortlichen die Polizei.

Die Beamten leiteten sofort umfängliche Suchmaßnahmen ein. Diese wurden am Sonntag (19.04.26) weiter forciert und verliefen letztlich erfolgreich.

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