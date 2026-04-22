Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (113/2026) Informationen zum Saisonauftakt - Autobahnpolizei und Netzwerkpartner laden am 25. April zum 2. "Caravaning-Day" in Göttingen ein

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Göttingen (ots)

Göttingen, Samstag, 25. April 2026, 12.00 bis 16.00 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Pünktlich zum Beginn der Campingsaison veranstalten die Autobahnpolizei Göttingen und mehrere Netzwerkpartner am Samstag, 25. April 2026, den 2. "Caravaning-Day" auf dem Gelände der Polizeidienststelle an der Robert-Bosch-Breite 14 in Göttingen. In der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr erhalten Interessierte dort praktische Hinweise, Informationen und Präventionsangebote rund um das sichere Reisen mit Wohnwagen und Reisemobil.

Das Fahren mit einem Wohnmobil oder einem Gespann stellt besondere Anforderungen an Fahrer und Fahrzeug. Zwar hat sich die Technik im Bereich Caravaning in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt und die Sicherheit spürbar verbessert, dennoch bleiben Fahrverhalten, Beladung und physikalische Grenzen entscheidende Faktoren.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot mit Tipps, Übungen und Informationen zum sicheren Start in die Saison. Thematisiert werden unter anderem die jeweils erforderliche Fahrerlaubnis, die richtige Beladung, die Einhaltung zulässiger Gesamtmassen, die Stützlast sowie die grundsätzliche Fahrtüchtigkeit.

An der Veranstaltung wirken neben der Autobahnpolizei Göttingen und der Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Göttingen auch die Netzwerkpartner ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, TÜV Nord, der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sowie die Verkehrswacht mit. Sie alle verbindet das gemeinsame Ziel, die Verkehrssicherheit weiter zu stärken.

"Dank der Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern können wir den Besucherinnen und Besuchern an diesem Nachmittag ein breites Spektrum an Informationen und Hilfestellungen rund um das Thema Caravaning anbieten", sagt Mitorganisatorin Martina Rülke von der Autobahnpolizei Göttingen.

Ergänzend stellen ortsansässige Caravanhändler vor Ort Maßnahmen zum Einbruch- und Diebstahlschutz bei Wohnwagen und Reisemobilen vor.

Die Organisatoren laden alle Interessierten herzlich ein, den 2. "Caravaning-Day" am 25. April 2026 zu besuchen.

Weitere Informationen enthält der Flyer im Anhang.

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