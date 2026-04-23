Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (114/2026) Behördenübergreifende Kontrollen von Gastgewerben und Kiosken in Göttingen und Hann. Münden - Experten stellen Vielzahl an Verstößen fest, über dreißig Verfahren eingeleitet

Göttingen (ots)

Göttingen / Hann. Münden

Freitag, 16. April 2026

GÖTTINGEN/HANN. MÜNDEN (jk) - Bei einer behördenübergreifenden Kontrolle von Gaststätten und Kiosken haben Beamte des Finanzamtes Göttingen, des Hauptzollamtes Braunschweig, des Landkreises Göttingen und der Polizei am vergangenen Freitag (16.04.26) in Göttingen und Hann. Münden eine Vielzahl an Verstößen gegen unterschiedliche Vorschriften festgestellt.

Von den insgesamt kontrollierten zweiundzwanzig Gewerbebetrieben blieben elf gänzlich ohne Beanstandungen, was aus Sicht der beteiligten Behörden eine nennenswerte Verbesserung bei der jeweiligen Betriebsführung darstellte. Einige Lokalitäten wurden nicht zum ersten Mal kontrolliert.

Die Überprüfung der restlichen elf Betriebe führte letztlich zur Einleitung von mehr als dreißig unterschiedlichen Verfahren, u. a. wegen festgestellter Verstöße gegen Hygienevorschriften, gegen das Jugendschutzgesetz, der Schwarzarbeit, des unerlaubten Glücksspiels, baurechtlicher Verstöße beispielsweise durch unzureichenden Brandschutz, Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und weiterer Normen. Auch steuerlich relevante Sachverhalte sind Gegenstand weiterer Prüfungen.

92 Verpackungseinheiten Nikotin-Pouches, 118 nicht verkehrsfähige Vapes, 40 Pakete illegales F2-Feuerwerk, sieben Kartuschen Lachgas, ca. sieben Kilo Shisha-Tabak, ein Spielautomat, knapp 17.000EUR Bargeld sowie weitere verfahrensrelevante Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Die Ermittlungen dauern an.

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