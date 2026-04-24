Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (116/2026) "Zweiräder im Blick " - Präventions-Info-Stand in der Göttinger Innenstadt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (dk) - Am Dienstag, den 28. April 2026, lädt die Polizeiinspektion Göttingen zu einer Präventionsaktion in die Innenstadt von Göttingen, Am Kornmarkt, ein. Unter dem Schwerpunktthema "Verkehrssicherheit mit dem Fahrrad" findet die Veranstaltung im Rahmen der landesweiten Verkehrssicherheitsinitiative "sicher.mobil.leben" statt.

In der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr steht das Präventionsteam am Kornmarkt interessierten Bürgerinnen und Bürgern beratend zur Verfügung. Vor Ort werden umfassende Informationsmaterialien rund um die sichere Teilnahme am Straßenverkehr mit Fahrrädern und anderen Zweirädern angeboten. "Ziel der Aktion ist es, das Bewusstsein für Verkehrssicherheit zu stärken und konkrete Fragen zu beantworten", so Polizeioberkommissarin Tina Jüttner, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Göttingen.

Ein besonderes Highlight bildet die parallel stattfindende Veranstaltung "Sicherheit erfahren": eine geführte Fahrradtour speziell für Seniorinnen und Senioren (wir berichteten, siehe Meldung Nr. 91, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6247726).

Gemeinsam mit dem Präventionsteam führt die Route durch das Stadtgebiet von Göttingen. Während der Tour erhalten die Teilnehmenden praxisnahe Tipps zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr, etwa zur richtigen Einschätzung von Verkehrssituationen oder zur Sichtbarkeit im Straßenraum. Darüber hinaus werden an mehreren Stationen wichtige Hinweise zur Kriminalprävention vermittelt. Themen sind unter anderem Schutzmaßnahmen gegen Betrug, Trickdiebstahl und Wohnungseinbruch.

Die Kombination aus praxisnahem Erleben, Information und direktem Austausch soll insbesondere älteren Menschen mehr Sicherheit im Alltag geben. Die Fahrradtour findet in diesem Jahr erstmalig statt und stieß bereits im Vorfeld auf großes Interesse - sie war innerhalb kurzer Zeit vollständig ausgebucht.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die Präventionsaktion am Kornmarkt zu besuchen und sich umfassend zu informieren.

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