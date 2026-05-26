Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sechsjähriges Kind schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw zog sich ein sechsjähriges Kind am Freitag, 22. Mai, schwere Verletzungen zu.

Eine 43-jährige Dacia-Fahrerin befuhr gegen 8 Uhr die Hammer Straße in östlicher Richtung. Auf Höhe der Hochstraße lief das Kind unvermittelt auf die Straße. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision, wodurch sich das Kind schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte es zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (bf)

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