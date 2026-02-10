Polizei Wuppertal

POL-W: W Businsassen bei Gefahrenbremsung verletzt

Wuppertal (ots)

Am 09.02.2026, gegen 09:40 Uhr, kam es auf der Straße Gathe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Ein 40-jähriger Busfahrer fuhr mit einem Mercedes-Benz Linienbus auf der Gathe in Richtung Uellendahler Straße. Kurz vor der Einmündung Wiesenstraße, zog ein 57-jähriger Mann in einer Mercedes-Benz E-Klasse, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, von der linken auf die rechte Fahrspur. Nach bisherigen Erkenntnissen, um am Straßenrand eine Parklücke zu nutzen. Der Busfahrer leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein und konnte dadurch eine Karambolage verhindern. Im Bus stürzten im Zuge der Bremsung drei Insassen. Eine 58-Jährige wurde schwer, ein 69-Jähriger und eine 34-Jährige wurden leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachten die 58-jährige Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

