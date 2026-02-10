PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Businsassen bei Gefahrenbremsung verletzt

Wuppertal (ots)

Am 09.02.2026, gegen 09:40 Uhr, kam es auf der Straße Gathe zu einem 
Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus.

Ein 40-jähriger Busfahrer fuhr mit einem Mercedes-Benz Linienbus auf 
der Gathe in Richtung Uellendahler Straße. Kurz vor der Einmündung 
Wiesenstraße, zog ein 57-jähriger Mann in einer Mercedes-Benz 
E-Klasse, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, von der linken
auf die rechte Fahrspur. Nach bisherigen Erkenntnissen, um am 
Straßenrand eine Parklücke zu nutzen. 

Der Busfahrer leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein und konnte 
dadurch eine Karambolage verhindern. Im Bus stürzten im Zuge der 
Bremsung drei Insassen. Eine 58-Jährige wurde schwer, ein 69-Jähriger
und eine 34-Jährige wurden leicht verletzt. 

Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachten die 
58-jährige Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

