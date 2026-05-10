PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Widerstand und Trunkenheit+Mehrere Unfallfluchten+Falsche Bankmitarbeiter+Motorraddiebstahl+Motorradunfall+Mutwillige Sachbeschädigung+Amtsanmaßung durch falschen Polizisten

Limburg (ots)

1. Betrunkenes Duo sorgt für Polizeieinsatz - Widerstand und Trunkenheitsfahrt in Bad Camberg

65520 Bad Camberg, Parkplatz REWE-Markt / JET-Tankstelle, Samstag, 09.05.2026, 19:00 Uhr

Bad Camberg. Ein Zeugenhinweis auf zwei alkoholisierte Männer an einer Tankstelle führte am Samstag zu einem größeren Polizeieinsatz auf einem Supermarktparkplatz in Bad Camberg.

Gegen 19 Uhr meldete eine Zeugin zwei Männer, die in einer Tankstelle größere Mengen Alkohol kauften und bereits stark nach Alkohol rochen. Im Rahmen der Fahndung konnte das betreffende Fahrzeug, ein hochwertiger schwarzer Porsche, auf dem Parkplatz eines REWE-Marktes festgestellt werden. Dort trafen die Beamten auf zwei sichtlich alkoholisierte Männer (35 und 43 Jahre alt), die neben dem Porsche tanzten.

Das Duo verhielt sich gegenüber der Streife der PSt. Limburg sofort verbal aggressiv und missachtete konsequent alle Anweisungen. Da sich die Situation zuspitzte, wurden Unterstützungskräfte angefordert. Noch vor deren Eintreffen leistete der 35-Jährige massiven Widerstand gegen die Festnahme. Er bedrohte die Beamten mit dem Tod, beleidigte sie fortlaufend auf das Gröbste und nahm eine drohende Kampfhaltung ein. Er konnte von der Streife - unterstützt von einem couragierten Polizeibeamten außer Dienst - zügig festgenommen werden.

Er konnte zweifelsfrei als Fahrer identifiziert werden. Bei beiden Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 35-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet; zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Der 43-Jährige konnte zweifelsfrei als Fahrer ermittelt werden und muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Aufgrund der Tatzeit und des öffentlichen Ortes verfolgten zahlreiche Passanten das Geschehen und fertigten teilweise Videoaufzeichnungen an. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch die Beamten zur Beweissicherung eine Body-Cam einsetzten.

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2. Zeugen gesucht: Unbekannter verursacht Unfallserie in Niederselters

65617 Selters-Niederselters, Sonntag, 10.05.2026, 00:40 Uhr bis 04:34 Uhr

Niederselters. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte in der Nacht zum Sonntag gleich drei Verkehrsunfälle in Niederselters und flüchtete von den Unfallstellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereigneten sich folgende Vorfälle: Bahnhofsparkplatz: Der Unbekannte touchierte beim Ausparken das Heck eines anderen geparkten Pkw. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Limburger Straße: Auf dem Weg in Richtung Münsterer Straße geriet der Wagen in Höhe der Hausnummer 21 auf den Bürgersteig. Dort rammte das Fahrzeug ein Verkehrsschild sowie eine Straßenlaterne. Haintchener Straße: Vermutlich in Fahrtrichtung "Am Weidenhof" verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in einen auf der Gegenseite geparkten Pkw. Dieser wurde im Bereich der linken Front erheblich beschädigt. An allen Unfallstellen entstand Sachschaden; der Verursacher entfernte sich jedoch jedes Mal, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrzeug dauern an.

Die Polizeistation Limburg bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

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3. Unfallflucht in der Innenstadt - Alkoholisierter Mercedes-Fahrer flüchtet nach Zeugenkontakt

65428 Limburg, Werner-Senger-Straße, Samstag, 09.05.2026, gegen 22:40 Uhr

Limburg. Am späten Samstagabend ereignete sich in der Werner-Senger-Straße eine Unfallflucht, bei der der Verursacher trotz direkter Ansprache durch Zeuginnen die Flucht ergriff. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer eines braunen Mercedes AMG, von einem Grundstück in die Werner-Senger-Straße einzufahren. Hierbei touchierte er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Mazda. An dem Mazda entstand Sachschaden, er blieb jedoch fahrbereit.

Eine Gruppe von sechs Frauen beobachtete den Vorfall und sprach den Fahrer unmittelbar auf den Unfall an. Dieser stieg kurz aus, tat den Schaden mit den Worten "da ist nichts" ab und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Zeuginnen gaben an, dass der Mann einen sichtlich alkoholisierten Eindruck machte.

Der flüchtige Fahrer wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 50 bis 60 Jahre, etwas kleiner gewachsen, Glatze, bekleidet mit einem hellblauen Hemd

Umgehende Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher negativ.

Sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug oder dem Aufenthaltsort des beschriebenen Mannes nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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4. Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin - EC-Karte an Haustür übergeben

Limburg/Umgebung (Einfamilienhaus), Samstag, 09.05.2026, gegen 15:20 - 16:25 Uhr

Limburg. Am Samstagnachmittag wurde eine 89-jährige Frau Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Unbekannte Täter erbeuteten die Bankkarte sowie die PIN der Seniorin. Gegen 15:30 Uhr erhielt die Geschädigte einen Anruf von einem Mann, der sich als "Frank Neumann" von der Commerzbank ausgab. In akzentfreiem Deutsch behauptete er, es habe unberechtigte Abbuchungen (u. a. für Zalando) von ihrem Konto gegeben. Um den Schaden abzuwenden, müsse die Bankkarte überprüft werden; hierzu werde ein Mitarbeiter vorbeikommen.

Gegen 16:25 Uhr erschien der angekündigte "Abholer" an der Wohnanschrift der Seniorin. Dieser gab vor, die Karte mittels eines mitgeführten Blaulichts prüfen zu wollen. Im guten Glauben händigte die Frau dem Unbekannten ihre EC-Karte aus und nannte ihm zudem die PIN. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Ob bereits Geld vom Konto abgehoben wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der "Abholer" vor Ort wird wie folgt beschrieben:

- ca. 35 Jahre alt, ca. 1,65 m bis 1,70 m, mitteleuropäischer Phänotyp, dunkelblonde kurze Haare, blau-weiß gestreiftes T-Shirt, akzentfreies Deutsch

Die Polizei warnt erneut eindringlich: Banken, Sparkassen oder auch die Polizei werden Sie niemals am Telefon nach Ihrer PIN fragen oder Mitarbeiter zu Ihnen nach Hause schicken, um Bankkarten oder Wertsachen abzuholen.

- Legen Sie bei solchen Anrufen sofort auf! - Übergeben Sie niemals Unbekannten Ihre Bankkarte oder Zugangsdaten. - Informieren Sie bei verdächtigen Vorfällen umgehend die Polizei über den Notruf 110.

Personen, die im Bereich des Einsatzortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg unter (06431) 9140-0 zu melden.

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5. Kawasaki Ninja in Niedertiefenbach entwendet

65614 Beselich-Niedertiefenbach, Dehrner Straße, Nacht von Freitag, 08.05.2026, auf Samstag, 09.05.2026

Beselich. In der Nacht zum Samstag geriet ein hochwertiges Motorrad in das Visier von Dieben. Unbekannte Täter begaben sich auf ein Hofgelände in der Dehrner Straße und entwendeten eine dort abgestellte, grüne Kawasaki Ninja. Das Fahrzeug wurde ohne Hinterlassen von Spuren vom Gelände geschafft. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Hinweise zum Verbleib der Maschine oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen im Bereich der Dehrner Straße nimmt die Polizeistation Limburg unter (06431) 9140-0 entgegen.

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6. Motorradfahrer bei Zusammenstoß auf K431 verletzt

Kreisstraße 431, zwischen Falkenbach und Seelbach, Samstag, 09.05.2026, 18:42 Uhr

Villmar/Weinbach. Am Samstagabend kam es auf der K431 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Motorradfahrer verletzt wurde. Ein 90-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße in Richtung Seelbach, als er in einem Kurvenbereich aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 21-jährigen Motorradfahrer. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Arm und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Weilburg verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 EUR beziffert.

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7. Pkw auf Waldparkplatz mutwillig beschädigt

Parkplatz an der L3055, zwischen Weilmünster und Waldsolms, Samstag, 09.05.2026, 14:55 Uhr bis 15:30 Uhr

Weilmünster. Die kurze Abwesenheit eines Joggers nutzten Unbekannte am Samstagmittag aus, um dessen Fahrzeug zu beschädigen. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Ford auf einem Parkplatz entlang der L3055 abgestellt. Als er nach nur rund 35 Minuten von seiner Laufrunde zurückkehrte, wies die Karosserie seines Pkw an mehreren Stellen frische Deformationen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Dellen mittels stumpfer Gewalt verursacht. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter (06431) 9140-0 zu melden.

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8. Dreiste Amtsanmaßung: Falscher Polizist kontrolliert Pkw

Weilburg-Hirschhausen, Bereich Bürgerhaus, Sonntag, 10.05.2026, 03:08 Uhr

Weilburg. Ein bizarrer Fall von Amtsanmaßung beschäftigte die Polizei in der Nacht zum Sonntag in Hirschhausen. Ein Unbekannter, der eine grüne Polizeiuniform mit Hoheitsabzeichen trug, verfolgte zunächst mit einem grauen Pkw ein anderes Fahrzeug. Als dieses in der Nähe des Bürgerhauses anhielt, stieg der falsche Beamte aus und unterzog den Fahrer einer vermeintlichen "Polizeikontrolle".

Aufmerksame Gäste einer dort stattfindenden Veranstaltung wurden misstrauisch und mischten sich in die Situation ein. Als die Zeugen ankündigten, die echte Polizei verständigen zu wollen, brach der Unbekannte die Maßnahme sofort ab, bestieg seinen Wagen und flüchtete. Ermittlungen ergaben, dass das am Fluchtfahrzeug angebrachte Kennzeichen GL-A 8621 vor etwa zwei Wochen als gestohlen gemeldet worden war. Die Hintergründe der Tat und die Identität des Täters sind derzeit unklar.

Hinweise zu dem grauen Pkw oder der Person in der (veralteten) grünen Uniform nimmt die Polizei in Limburg unter (06431) 9140-0 entgegen.

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