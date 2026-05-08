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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Wohnhaus +++ Radfahrerin bei Unfall verletzt

Limburg (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Hünfelden-Heringen, Am Hochbehälter, Mittwoch, 06.05.2026, 21:35 Uhr bis Donnerstag, 07.05.2026, 16:45 Uhr

(ro)In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Hünfelden-Heringen eingebrochen. Zwischen 21:35 Uhr und 16:45 Uhr näherten sich die Täter dem Grundstück in der Straße "Am Hochbehälter" und gelangten über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere. Hier stießen sie bei ihrer Suche nach Wertgegenständen auf Bargeld und Münzen. Zudem ließen sie mehrere Werkzeuge mitgehen, bevor sie die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Radfahrerin bei Unfall verletzt,

Hadamar, Hospitalstraße, Donnerstag, 07.05.2026, 17:10 Uhr

(ro)In Hadamar kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Eine 51-Jährige war gegen 17:10 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Hospitalstraße in Richtung Faulbach unterwegs und wollte links in die Faulbacher Straße abbiegen. Hierbei übersah sie eine ihr entgegenkommende Rennradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen die 37-Jährige stürzte und verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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