PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Widerstand geleistet +++ Einbruch in Einfamilienhaus

Limburg (ots)

1. Widerstand geleistet,

Limburg, Frankenstraße/Dr.-Wolff-Straße, Dienstag, 05.05.2026, 21:40 Uhr

(ro)Am Dienstagabend haben zwei Jugendliche bei einer Personenkontrolle gegenüber den eingesetzten Polizeikräften Widerstand geleistet.

Eine 16-Jährige war zusammen mit ihrem gleichaltrigen Begleiter in der Frankenstraße unterwegs. Eine Streife der Polizei Limburg wollte eine Personenkontrolle durchführen. Da sich die beiden Jugendlichen sehr unkooperativ verhielten und den Weisungen der Beamten nicht Folge leisteten, wurden ihnen die Handfesseln angelegt. Hierbei wehrten sich die 16-Jährigen. Der Jugendliche versuchte sich loszureißen und wollte eine Beamtin zu Fall bringen. Seine Freundin biss eine andere Beamtin mehrfach in den Arm, sodass diese ihre Verletzung ambulant im Krankenhaus versorgen lassen musste. Beide Polizistinnen konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Im Anschluss wurden die Jugendlichen an Erziehungsberechtigte übergeben. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Elz, Alter Dietkircher Weg, Dienstag, 04.05.2026, 07:45 Uhr bis 12:00 Uhr

(ro)Am Dienstag hatten Einbrecher ein Wohnhaus in Elz im Visier.

Die Täter begaben sich zwischen 07:45 Uhr und 12:00 Uhr auf das Grundstück im "Alten Dietkircher Weg" und machten sich gewaltsam an der Terrassentür zu schaffen. Im Inneren suchten sie nach Wertgegenständen. Ob sie bei ihrer Suche auch fündig wurden, ist noch unklar. Die Einbrecher flüchteten anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zum Einbruch bitte unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 an die Polizeistation Limburg.

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