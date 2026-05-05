PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Betrüger erbeuten Schmuck ++ Verkehrsunfall führt zu hohem Sachschaden ++ E-Scooter vor Fitnessstudio gestohlen

Limburg (ots)

1. Betrüger erbeuten Schmuck,

Limburg, Ferdinand-Dirichs-Straße, Donnerstag, 30.04.2026, zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr

(dd) Am Donnerstagnachmittag zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr kam es in der Ferdinand-Dirichs-Straße zu einem Betrugsfall durch die sogenannte "Enkeltrick" Betrugsmasche.

Ein unbekannter Täter kontaktierte die 85-jährige Frau telefonisch und gab sich als ihr Enkel aus, der sich angeblich in einer Notlage befinde. Um eine vermeintlich drohende Haftstrafe abzuwenden, sollten Wertgegenstände übergeben werden. Im weiteren Verlauf erschien ein Abholer, dem die Geschädigte schließlich Schmuck sowie eine Uhr aushändigte. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Der Abholer wird als männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, mit dunklen Haaren und korpulenter Statur beschrieben. Er trug ein weißes Sweatshirt.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Seien Sie misstrauisch bei solchen Anrufen, geben Sie keine persönlichen Daten preis und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die Polizei. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben könnte, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06431 91400 zu melden.

2. Verkehrsunfall führt zu hohem Sachschaden, Runkel, Im Langgarten, Montag, 04.05.2026, 14:46 Uhr

(dd) Am Montagnachmittag gegen 14:46 Uhr kam es in der Straße "Im Langgarten" zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte die 63-jährige Fahrerin einen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr und verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kam es zu einem Unfall, bei dem der Pkw erheblich beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die genauen Umstände des Unfallgeschehens sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

3. E-Scooter vor Fitnessstudio gestohlen, Limburg-Staffel, Elzer Straße, Sonntag, 03.05.2026, zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr

(dd) Am Sonntagabend zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr wurde in der Elzer Straße ein E-Scooter entwendet.

Der Geschädigte hatte seinen Roller mit dem amtlichen Kennzeichen "930 BYX" des Herstellers "Xiaomi" vor einem Fitnessstudio abgestellt. Ein unbekannter Täter nahm den E-Scooter an sich und floh unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die den E-Scooter gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06431 91400 zu melden.

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