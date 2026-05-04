PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Limburg (ots)

Limburg, Dietkircher Weg,

Montag, 04.05.2026, 16:53 Uhr

(ra) Am Montagnachmittag kam es im Bereich des Dietkircher Wegs in Limburg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde.

Eine 87-jährige Autofahrerin war gegen 16:53 Uhr auf der Weilburger Straße unterwegs und bog nach rechts in den Dietkircher Weg ab. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Fahrzeugführerin die Fußgängerin, die ihrerseits den Dietkircher Weg im Bereich des dortigen Fußgängerüberwegs von links nach rechts überquerte.

Die 38-jährige Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0 entgegen.

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