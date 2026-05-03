PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Unfall mit Motorrad +++ Diebstahl von Fahrrad +++ Verkehrsunfallfluchten

Limburg (ots)

1. Unfall mit Motorrad und zwei verletzten Personen,

65520 Bad Camberg, L 3030,

Samstag, 02.05.2026, 16:44 Uhr

(ra) Am Samstagnachmittag verursachte ein Motorradfahrer zwischen Schwickershausen und Hasselbach einen Verkehrsunfall, bei welchem dieser und sein Sozius verletzt wurden.

Ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer, der gegen 16:44 Uhr die L3030 bei Bad Camberg in Fahrtrichtung Hasselbach befuhr, verlor vor einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Dieses kippte zur Seite und rutschte mehrere Meter über Fahrbahn und Gegenfahrbahn. Das Motorrad kam letztlich im Bereich von Buschwerk zum Stillstand.

Der Fahrer und sein 17-Jähriger Sozius wurden bei dem Verkehrsunfall teils schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

2. Diebstahl von Fahrrad,

Limburg-Linter, Mainzer Straße,

Samstag, 02.05.2026, 17:00 Uhr - 17:20 Uhr

(ra) Unbekannte entwendeten am Samstagnachmittag in Linter ein Fahrrad.

Ein an einem Fahrradständer abgestelltes und ungesichertes Fahrrad wurde zwischen 17:00 Uhr und 17:20 Uhr durch unbekannte Täter entwendet. Die Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Das weiße Mountainbike hatte einen Wert von circa 100 Euro.

Die Polizei ermittelt und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen bei der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0.

3. Verkehrsunfallflucht,

Dornburg, Frickhofen, Bahnhofstraße,

Samstag, 02.05.2026, 15:55 Uhr - 19:40 Uhr

(ra) Am Samstag entfernte sich ein Verkehrsteilnehmer in Frickhofen unerlaubt vom Unfallort.

Zwischen 15:55 Uhr und 19:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes einen geparkten blauen PKW, Skoda Fabia. Es entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro. Derzeit liegen keine Hinweise zum Verursacherfahrzeug vor. Ebenso nicht zur Fahrerin oder zum Fahrer.

Die Limburger Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 06431 9140-0.

4. Verkehrsunfallflucht,

Limburg, Eschhöfer Weg,

Sonntag, 03.05.2026, 00:30 Uhr - 10:30 Uhr

(ra) In der Nacht von Samstag auf Sonntag flüchtete ein Verkehrsteilnehmer in Limburg vom Unfallort.

Zwischen 00:30 Uhr und 10:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Eschhöfer Weg einen geparkten weißen PKW Citroen. Die verursachende Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Hinweise zum Verursacherfahrzeug sind nicht bekannt, ebenso nicht zur Fahrerin oder zum Fahrer.

Die Polizei Limburg ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt unter der Rufnummer 06431 9140-0 geben können.

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