PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Körperverletzung nach Streit +++ Trickdiebstahl auf Parkplatz +++ Unfall mit leichtverletzter Person +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++

Limburg (ots)

1.Streit eskaliert am Bahnhofsplatz,

Limburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 30.04.2026, 15:30 Uhr,

Am Donnerstagmittag kam es im Bereich des Bahnhofsplatzes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen.

Am Bahnhofsplatz geriet eine 16-jährige Jugendliche mit einem 57-jährigen Mann in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf schlug sie ihm mit der flachen Hand ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Zudem beleidigte sie ihn vehement. Als dieser versuchte, sich zur Wehr zu setzen, schubste er die Jugendliche zurück und stieß sie dabei mit dem rechten Ellenbogen in die Rippen. Auch von seiner Seite kam es zu Beleidigungen. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf. Gegen beide Beteiligte wurden entsprechende Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung gefertigt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

2.Trickdiebstahl aus PKW,

Limburg, Westerwaldstraße, Parkplatz Einkaufsmarkt, Donnerstag, 30.04.2026, 14:10 Uhr,

Am Donnerstagmittag ist es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Limburg zu einem Trickdiebstahl aus einem Pkw gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die 64-jährige Geschädigte durch mehrere unbekannte Täter unter einem Vorwand aus ihrem Fahrzeug gelockt. Einer der Täter machte sie auf einen Gegenstand am Boden in der Nähe des Hinterreifens aufmerksam. Während sich die Geschädigte daraufhin außerhalb ihres Fahrzeugs befand, nutzten die Täter die Situation aus und entwendeten das Portemonnaie aus einem auf dem Beifahrersitz abgelegten Rucksack. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

3.Unfall mit leicht verletzter Person,

Dornburg-Langendernbach, Mainzer Straße, Donnerstag, 30.04.2026, 17:27 Uhr,

Am Donnerstag ist es in Dornburg-Langendernbach zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 36-jährige Fahrerin eines PKW VW Polo die Mainzer Straße in Langendernbach aus Elbgrund kommend in Fahrtrichtung Rennerod. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge durchbrach das Fahrzeug einen Gartenzaun, fuhr einen etwa 70 cm hohen Abhang hinunter und kollidierte anschließend mit der Wand eines angrenzenden Hauses. Der Pkw kam schließlich im Garten zum Stehen. Die leichtverletzte Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, es war nicht mehr fahrbereit. Auch die Hausfassade sowie der Gartenzaun wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

4.Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss,

Hadamar-Oberweyer, Oberdorfstraße, Donnerstag, 30.04.2026, 19:46 Uhr,

Am Donnerstagabend ist es im Bereich der Oberdorfstraße in Hadamar-Oberweyer zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Fahrer mit seinem PKW die Obertiefenbacher Straße aus Richtung Obertiefenbach kommend und beabsichtigte, in die Oberdorfstraße einzubiegen. Ein 48-jähriger PKW-Fahrer befuhr zeitgleich die Oberdorfstraße aus Richtung Niederweyer kommend in Fahrtrichtung Steinbach.

Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich versuchte sich der jüngere Fahrer vorsichtig vorzutasten, übersah jedoch den vorfahrtsberechtigten PKW, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Fahrzeug des älteren Fahrers war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten beim älteren Fahrzeugführer deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle verlassen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell