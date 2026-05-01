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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg und des Polizeipräsidiums Westhessen: Nachtrag zu Arbeitsunfall in Runkel

Limburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg und des Polizeipräsidiums Westhessen: Nachtrag zu Arbeitsunfall in Runkel, Runkel, Donnerstag, 16.04.2026

Der am Donnerstagnachmittag, 16.04.2026, bei dem Arbeitsunfall in Runkel schwerverletzte 60-Jährige verstarb am gestrigen Donnerstag im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen.

Der genaue Unfallhergang ist weiterhin Teil der laufenden Ermittlungen.

Weitere Auskünfte in der Sache erteilt die Staatsanwaltschaft Limburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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