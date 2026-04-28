PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Unfallflucht - Zeugen gesucht +++ Korrektur der Örtlichkeit aus der Pressemitteilung vom 27.04.2026

Limburg (ots)

1. Unfallflucht - Zeugen gesucht,

Weilmünster, Weilstraße, Montag, 27.04.2026, 10:00 Uhr

(lr)Am Montagmorgen kam es in der Weilstraße in Weilmünster zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Besitzerin eines blauen Audi Q5 hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Als sie gegen 10:00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieser im Bereich des Stoßfängers sowie des Kotflügels beschädigt worden war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizeistation in Weilburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06471) 9386-0 entgegen.

2. Korrektur der Örtlichkeit aus der Pressemitteilung vom 27.04.2026

Bei der Ursprungsmitteilung vom 27.04.2026 wurde versehentlich die falsche Örtlichkeit angegeben. Es wurden Baustellenfahrzeuge in Hadamar und nicht in Eschborn angegangen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell