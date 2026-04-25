PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Pfefferspray und mehrere Faustschläge/Körperverletzungen auf der Kirmes +++ Alkoholisiert in den Straßengraben gefahren +++ Unfallflucht auf Parkplatzgelände +++

Limburg (ots)

1. Gefährliche Körperverletzung - Faustschläge und Pfefferspray eingesetzt

Elz - Malmeneich, Hohe Straße, Kirmesplatz Samstag, 25. April 2026, 01:02 Uhr

(FD) Nach einer verbalen Auseinandersetzung wurden zwei Geschädigte durch mindestens 3 Person angegriffen, mit Faustschlägen traktiert und bekamen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Die beiden Geschädigten aus dem Westerwaldkreis, 19 und 22 Jahre alt, befanden sich in Begleitung eines weiteren 18-jährigen Bekannten (Zeuge) auf der Kirmes und gingen aus dem Festzelt über den Kirmesplatz in Richtung der Hauptdurchgangsstraße. Die drei Personen wurden auf ihrem Weg aus einer größeren Personengruppe heraus verbal angegangen. Im Verlauf der Streitigkeiten griffen mindestens 3 Beschuldigte die beiden Geschädigten mit Faustschlägen an und attackierten diese zusätzlich mittels Pfefferspray. Die Täter flüchteten vom Festgelände in unbekannte Richtung. Folgende Täterbeschreibung liegt vor: 16 - 18 Jahre alt, ca. 180 - 185 cm groß, schlanke Statur, blonde Haare, mitteleuropäisches und südländisches Erscheinungsbild

Die Geschädigten wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Im Anschluss wurde ein Geschädigte in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

2. Körperverletzung auf dem Kirmesplatz

Elz - Malmeneich, Hohe Straße, Kirmesplatz Freitag, 24. April 2026, 23:39 Uhr

(FD) Am späten Freitagabend kam es um 23:39 Uhr auf dem Kirmesplatz in Malmeneich zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 15-jährigen und seiner 18-jährigen Begleiterin. Die beiden Geschädigten aus dem Landkreis Limburg/Weilburg befanden sich zusammen mit zwei Zeugen auf dem Kirmesplatz im Bereich der Fahrgeschäfte. Dort wurde der 15-jährige von einer unbekannten männlichen Person verbal angegangen und im weiteren Verlauf mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die 18-jährige wurde ebenfalls durch die Person geschlagen. Der Täter soll ca. 20 Jahre alt gewesen sein und war ca. 180 cm groß. Die Geschädigten wurden durch die Schläge leicht verletzt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

3. Faustschlag an der Bushaltestelle

Elz - Malmeneich, Hohe Straße, Bushaltestelle Samstag, 25. April 2026, 03:05 Uhr

(FD) Im Bereich der Bushaltestelle des Pendelbusverkehrs anlässlich der Kirmesveranstaltung kam es beim Warten auf den Bus zu einem Schlag ins Gesicht eines 35-jährigen Geschädigten. Der Geschädigte und sein Begleiter warteten an der Bushaltestelle im Bereich der Hohen Straße und beabsichtigten mit dem letzten Bus in Richtung Hundsangen zu fahren. Bevor der Geschädigte in den Bus einstieg, trat ein unbekannter Täter an ihn heran, schlug ihm einmal ins Gesicht und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde durch den Schlag leicht verletzt und fuhr anschließend mit dem Bus nach Hause. Der Beschuldigte wurde durch den Geschädigten wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm groß, kräftig, schwarzer Bart, kurze schwarze Haare, beiger Kapuzenpullover, Muschelkette

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

4. Pkw im Straßengraben - Fahrer alkoholisiert

Elz - Malmeneich, Bundesstraße 8

Samstag, 25. April 2026, 03:00 Uhr

(FD) Am frühen Samstagmorgen kam der erheblich alkoholisierte Fahrer eines Pkw von der Fahrbahn der Bundesstraße ab und verunfallte im angrenzenden Straßengraben. Eine Streife der Polizeistation Limburg befand sich aufgrund einer Auseinandersetzung auf dem Weg zur Kirmesveranstaltung nach Malmeneich. Unmittelbar vor der Ortschaft bemerkte die Streife einen Pkw, Skoda, der beschädigt im Straßengraben stand. Der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Limburg/Weilburg, befand sich unverletzt an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von über 2 Promille. Daraufhin wurde der Pkw abgeschleppt und der Beschuldigte zur Polizeistation nach Limburg transportiert. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Zudem wurde für das Ermittlungsverfahren eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss durfte der Beschuldigte den Heimweg zu Fuß antreten.

5. Pkw touchiert und geflüchtet

Limburg, Glashüttenweg 5

Freitag, 24.04.2026, 14:40 - 15:15 Uhr

(FD) Auf einem Parkplatz im Glashüttenweg in Limburg beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug am Freitagnachmittag einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Geschädigte parkte seinen Pkw, Alfa Romeo Mito, Farbe Gelb, im Tatzeitraum zwischen 14:40 - 15:15 Uhr auf einem frei zugänglichen Parkplatz. Durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer wurde der geparkte Pkw am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite beschädigt. Der unbekannte Verursacher touchierte den Pkw, wohl während des Parkvorgangs. Im Anschluss entfernte sich dieser von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

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