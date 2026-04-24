PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Beamte getreten, beleidigt und bedroht +++Einbrecher scheitern schon an der Tür+++Unfall mit Verletzten+++ Auseinandersetzung in Jugendgruppe+++ Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Limburg (ots)

1. Beamte getreten, beleidigt und bedroht, Bad Camberg-Oberselters, An den Akazien, Freitag, 24.04.2026, 01:40 Uhr bis 01:55 Uhr

(jk)Am frühen Freitagmorgen widersetze sich ein Jugendliche in Oberselters der Anordnung eines Polizeibeamten und trat diesen. Um 01:40 Uhr hat eine Streifenbesatzung eine 17-jährige Jugendliche am Straßenrand angetroffen. Sie sollte in ihre Jugendeinrichtung zurückgeführt werden. Hierbei trat sie einen Polizist. In Anschluss beleidigte und bedrohte die Jugendliche die Polizisten. Der Polizeibeamte konnte seinen Dienst fortsetzen. Die 17-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Einbrecher scheitern schon an der Tür, Dornburg-Frickhofen, Bahnhofstraße, Mittwoch, 22.04.2026, 17:10 Uhr bis Donnerstag, 23.04.2026, 07:30 Uhr

(jk)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag scheiterten Einbrecher in Frickhofen schon an der Eingangstür. In der Zeit von Mittwoch, 17:10 Uhr und Donnerstag, 07:30 Uhr schlugen die Täter den Glaseinsatz der Eingangstür eines Firmengebäudes in der Bahnhofstraße ein. Anschließend versuchten sie die Tür über den Türgriff zu öffnen. Als dies misslang, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter 06431 91400 entgegen.

3. Unfall mit Verletzten,

Donnerstag, 23.04.2026, 18:00 Uhr, Hünfelden-Dauborn, Landstraße 3030

(jk)Am frühen Donnerstagabend kam es zu einem schweren Unfall mit zwei verletzten Personen auf der Landstraße 3030 zwischen Bad Camberg und Dauborn. Der 19-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem blauen 3er BMW die L 3030 aus Richtung Bad Camberg kommend in Richtung Dauborn. Im Kurvenbereich kommt er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort frontal mit einem 38-jährigen entgegenkommenden Autofahrer. Dieser wird bei dem Unfall schwer verletzt. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls verletzt. Beide wurde in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer Höhe von insgesamt ca. 40.000,-EUR. Die Polizei ermittelt zusätzlich wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des 19-Jährigen Unfallverursachers machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter 06431 91400 zu melden.

4. Auseinandersetzung in Jugendgruppe,

Limburg, Graupfortstraße, Donnerstag, 23.04.2026, 18:50 Uhr

(jk)Am Donnerstagabend kam es in Limburg zu Schlägerei in einer weiblichen Jugendgruppe. Gegen 18:50 Uhr gerieten die Jugendlichen in Streit, welcher in eine Schlägerei endete. Hierbei verletzte eine 15-jährige Tatverdächtige drei weitere Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren. Im weiteren Verlauf verletzte das 13-jährige Kind die 15-Jährige. Gegen beide Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, Beselich-Schupbach, Landstraße 3452, Donnerstag, 23.04.2026, 11:40 Uhr

(jk)Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher kam mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, verursachte einen Unfall und flüchtete. Das unfallflüchtige Fahrzeug befuhr am Donnerstag um 11:40 Uhr die Landstraße 3452 aus Wirbelau kommend in Richtung Schupbach. Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Die 31-jährige Unfallgeschädigte fuhr entgegengesetzt, musste ausweichen, kam ins Schleudern und fuhr gegen die Leitplanke. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Der Schaden am Fahrzeug der Geschädigten beträgt ca. 3.500,-EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter 06431 91400 entgegen.

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