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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg und des Polizeipräsidiums Westhessen: Nachtrag zum Arbeitsunfall in Runkel

Limburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg und des Polizeipräsidiums Westhessen

Nachtrag zum Arbeitsunfall in Runkel,

Runkel, Donnerstag, 16.04.2026

Am 16.04.2026 verstarben drei Personen auf dem Gelände einer Gerberei in Runkel. Die am Dienstag, den 21.04.2026, durchgeführten Obduktionen ergaben, dass eine Schwefelwasserstoffvergiftung hauptursächlich für den Tod war. Darüber hinaus sind weitere Untersuchungen notwendig, insbesondere wurde eine forensisch-toxikologische Untersuchung in Auftrag gegeben. Der genaue Unfallhergang ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Auskünfte in der Sache erteilt die Staatsanwaltschaft Limburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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