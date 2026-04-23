PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
POL-LM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg und des Polizeipräsidiums Westhessen: Nachtrag zum Arbeitsunfall in Runkel
Limburg (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg und des Polizeipräsidiums Westhessen
Nachtrag zum Arbeitsunfall in Runkel,
Runkel, Donnerstag, 16.04.2026
Am 16.04.2026 verstarben drei Personen auf dem Gelände einer Gerberei in Runkel. Die am Dienstag, den 21.04.2026, durchgeführten Obduktionen ergaben, dass eine Schwefelwasserstoffvergiftung hauptursächlich für den Tod war. Darüber hinaus sind weitere Untersuchungen notwendig, insbesondere wurde eine forensisch-toxikologische Untersuchung in Auftrag gegeben. Der genaue Unfallhergang ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Auskünfte in der Sache erteilt die Staatsanwaltschaft Limburg.
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