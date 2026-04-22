PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Einfamilienhaus

Limburg (ots)

1. Terrassentür aufgehebelt und Schmuck gestohlen, Hadamar-Niederhadamar, Auf der Grenz, Dienstag, 21.04.2026, 07:30 Uhr - 13:20 Uhr

(jk) Am Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hadamar ein. Die Täter begaben sich zw. 07:30 Uhr und 13:20 Uhr auf die Rückseite des Gebäudes in der Straße "Auf der Grenz" und setzten zunächst vergeblich mit einem Hebelwerkzeug an einem Fenster an. Als dies scheiterte, hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Im Anschluss verließen die Täter den Tatort in nördliche Richtung. Ein Täter ist mittleren Alters. Er trug einen weißen Kapuzenpullover und führte einen schwarzen Rucksack mit. Sein Mitttäter war bekleidet mit einer weißen Hose und einem schwarzen Oberteil. Er führe eine Laptoptasche mit sich.

Hinweise im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter (06431 94100) entgegen.

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