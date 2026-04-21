PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verein Kriminalprävention Limburg-Weilburg e.V. übergibt 1.000 Präventionstaschen

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Limburg (ots)

(wo)Der Verein Kriminalprävention Limburg-Weilburg e.V. unterstützt die Präventionsarbeit im Landkreis mit einer besonderen Aktion: Insgesamt finanzierte der Verein 1.000 Taschen, die am 20.04.2026 im Rahmen der Jahreshauptversammlung offiziell an die Leiterin der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, Polizeidirektorin Mona Mai, übergeben wurden.

Künftig sollen die Taschen bei Präventionsveranstaltungen im gesamten Landkreis verteilt werden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Aufklärung über Straftaten zum Nachteil älterer Menschen - vor allem über Betrugsmaschen wie den sogenannten Schockanruf oder falsche Polizeibeamte.

Jede Tasche enthält hilfreiche Informationsmaterialien und praktische Hinweise, die Seniorinnen und Senioren dabei unterstützen, Betrugsversuche frühzeitig zu erkennen und richtig zu reagieren.

Der Verein Kriminalprävention Limburg-Weilburg e.V. engagiert sich bereits seit vielen Jahren für die Förderung von Präventionsprojekten im Landkreis. Mit dieser Initiative leistet er einen weiteren wichtigen Beitrag zur Aufklärungsarbeit und stärkt zugleich die Arbeit der Polizei vor Ort.

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