PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt+++Einbruch in Zweiradgeschäft+++mehrere gestohlenen niederländische Fahrzeuge aufgefunden+++Mann in psychiatrischem Ausnahmezustand

Limburg (ots)

1. Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt, Weilburg-Waldhausen, Lindenstraße, Mittwoch, 15.04.20216, 23:01 Uhr

(jk)Am Mittwochabend scheiterten Einbrecher bei einem versuchten Dacheinstieg in einen Einkaufmarkt in Waldhausen. Um 23:01 Uhr begaben sich die Täter auf das Dach des Marktes in der Lindenstraße und konnten sich dort Zutritt zum Dachgeschoss des Marktes verschaffen. Dort lösten sie jedoch einen Alarm aus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zur Tat und verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kriminalpolizei in Limburg 06431 9140-0 entgegen

2 Einbruch in Zweiradgeschäft,

Weilmünster-Laubuseschbach, Laubusstraße, Montag, 20.04.2026, 04:08 bis 04:10 Uhr

(jk)Am frühen Montagmorgen wurde in ein Zweiradgeschäft in Laubuseschbach eingebrochen. Die Täter betraten zunächst das Grundstück und hebelten dort eine Tür zum Geschäft auf. Sie durchsuchten das Büro, entwendeten aber nichts. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 91400 entgegen.

3. Auffinden von vier, in den Niederlanden gestohlenen Autos, Dornburg-Langendernbach, Samstag, 18.04.2026 bis Sonntag, 19.04.2026, 19:46 Uhr

(jk)In Langendernbach wurden vier, in den Niederlanden als gestohlen gemeldete Fahrzeuge, aufgefunden. Die Fahrzeuge wurden am Samstag und Sonntag in der Bühlstraße, Westring und Friedenstraße festgestellt. An den Fahrzeugen waren niederländische Kennzeichen angebracht. Diese Kennzeichen waren aber nicht auf die Fahrzeuge ausgegeben. Die zu den Fahrzeugen gehörigen niederländische Kennzeichen konnten in den Fahrzeugen ausgefunden werden. Alle Fahrzeuge wurden alle zwischen dem 14.04. und 18.04.2026 in den Niederlanden als gestohlen gemeldet. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Hintergründe zum Auffinden der Fahrzeuge sind Teil der Ermittlungen. Hinweise zum vorliegenden Fall nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 91400 entgegen.

4. Mann in psychischen Ausnahmezustand beschäftigt die Polizei, Weilmünster, Weilstraße, Samstag, 18.04.2026, 12:15 - 12:19 Uhr

(jk)Ein 50-jähriger Mann im Ausnahmezustand verunfallte mit seinem Fahrzeug Weilmünster und beschädigte im Anschluss eine Tür und ein Handy. Einen Helfer versuchte er zu verletzen. Am Samstag, zwischen 12:15 Uhr und 12:19 Uhr befuhr der Mann zunächst mit seinem Fahrzeug eine Feuerwehrzufahrt in der Weilstraße. Dort fuhr er über ein Blumenbeet und bleib dann auf einer Wiese neben einem Klettergerüst für Kinder stehen. Im Anschluss trat er gegen eine Haustür und beschädigte diese. Da er in dieser Zeit herumschrie wurde ein Helfer auf ihn aufmerksam. Der Helfer gab dem Mann sein Handy, damit dieser telefonieren kann. Doch der Mann warf das Handy zu Boden und versuchte dem Helfer zu schlagen. Dieser wurde jedoch nicht verletzt. Die Polizei konnte den 50-Jährigen festnehmen. Dabei konnte ein möglicher psychischer Ausnahmetzustand festgestellt werden. Aufgrund dessen wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt. Er muss sich noch wegen mehrerer Vergehen polizeilich verantworten.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell