PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Explosion am Supermarkt +++ Pferd mit Messer verletzt +++ Verkehrsunfallflucht

Limburg (ots)

1. Explosion an Supermarkt,

Limburg-Ahlbach, Im Mergel,

Samstag, 18.04.2026, 04:00 Uhr

(ro)Am frühen Samstagmorgen kam es im Limburger Stadtteil Ahlbach zu einer Explosion. Gegen 4 Uhr morgens wurden Anwohnerinnen und Anwohner auf einen lauten Knall aufmerksam und alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte vor Ort stellten an einem Einkaufsmarkt in der Straße "Im Mergel" eine größere Beschädigung der Fassade im Eingangsbereich fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss von einer vorsätzlichen Beschädigung ausgegangen werden. Die genauen Umstände sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei sowie ein Spurensicherungsteam des Polizeipräsidiums Westhessen waren vor Ort und wurden dabei auch von Kräften des Hessischen Landeskriminalamtes unterstützt. Der Schaden am Gebäude wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Hinweise in diesem Fall werden von der Polizei Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

2. Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht und geflohen,

Bad Camberg, Frankfurter Straße,

Samstag, 18.04.2026, 04:51 Uhr

(rk) Am Samstagmorgen kam es in Bad Camberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden.

Um 04:51 Uhr meldete sich ein Anwohner aus der Frankfurter Straße und teilte bei der Einsatzleitstelle der Polizei mit, dass er gerade durch einen lauten Knall wach geworden sei. Er sei dann auf die Straße getreten und habe dort mehrere beschädigte Fahrzeuge am Straßenrand festgestellt. Ein weiterer Zeuge gab an, zwei männliche Personen aus dem Unfallfahrzeug aussteigen und fußläufig flüchten gesehen zu haben.

Die Einsatzkräfte stellten bei der Unfallaufnahme vor Ort drei beschädigte Fahrzeuge, ein beschädigtes Verkehrsschild und eine beschädigte Hausmauer fest.

Ersten Ermittlungen zur Folge ist der Fahrer des Unfallfahrzeugs mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Würges in Richtung Innenstadt gefahren. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter über den Gehweg und prallte hier gegen ein Verkehrsschild, eine Hauswand und zwei ordnungsgemäß am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Anschließend ließen die beiden männlichen Insassen das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug vor Ort zurück und entfernten sich unerlaubt und unerkannt zu Fuß von der Unfallstelle. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um ihre Mithilfe. Wer Angaben machen kann, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen, wird gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Pferd mit Messer verletzt,

Weilburg-Drommershausen, Sonnenhof,

Mittwoch, 15.04.2026 20:00 Uhr bis Donnerstag 16.04.2026 09:00 Uhr

(mm) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Pferd auf einer Weide in Drommershausen durch ein Messer verletzt.

Zwischen 20:00 Uhr und 09:00 Uhr wurde eine 29-jährige Stute auf dem Gelände des Hofs durch einen Messerstich im Brustbereich verletzt. Unbekannte Täter haben offenbar den Unterstand des Tiers betreten und ihm mit einem scharfen Gegenstand eine 15 cm tiefe Wunde beigebracht. Das Pferd wurde sofort nach der Feststellung tierärztlich versorgt und ist außer Lebensgefahr.

Es werden Personen gesucht, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Feststellungen getroffen haben, wie z.B. Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe. Hinweise werden von der Polizei in Limburg unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell