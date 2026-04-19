PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Auseinandersetzung am Bahnhof+++Fahrzeug beschädigt+++versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus+++alkoholisiert am Steuer+++

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung am Bahnhof,

Limburg a.d. Lahn, Bahnhofsplatz, Samstag, 18.04.2026, 22:25 Uhr

(tt)Am Samstag, den 18.04.2026, kam es in den Abendstunden am Bahnhofsplatz in Limburg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Mann und einer fünfköpfigen Personengruppe. Zunächst gerieten die Beteiligten in verbale Streitigkeiten, die sich im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelten. Die Angreifer schlugen unvermittelt auf den 26-Jährigen ein, bevor Zeugen eingriffen und die Personen voneinander trennten. Eine Person konnte auf der Flucht festgenommen werden, die anderen entfernten sich in unbekannte Richtung. Der 26-Jährige musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Fahrzeug beschädigt,

Limburg a.d. Lahn, Grabenstraße, Samstag, 18.04.2026, 19:20 Uhr

(tt)Am Samstagabend, den 18.04.2026, kam es in Limburg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein 46-jähriger Fahrzeugführer verließ gegen 19:20 Uhr das Parkhaus in der Grabenstraße. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 23-jähriger Fußgänger die Ausfahrt auf der Grabenstraße zu passieren. Der Fußgänger kletterte über die Motorhaube des stehenden Fahrzeugs, wodurch die Lackoberfläche zerkratzt wurde. Anschließend setzte der 23-Jährige seinen Weg fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

3. Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus, Limburg a.d. Lahn, Holzheimer Straße, Samstag, 18.04.2026, 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(tt)Am Samstag, 18.04.2026, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Holzheimer Straße in Limburg einzubrechen. Die Täter betraten das Gebäude und versuchten eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch schlug fehl, die Täter konnten unerkannt flüchten. Es entstand Sachschaden an der Tür.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Alkoholisiert am Steuer,

Weilburg, Lindenstraße / Pestalozzistraße, Samstag, 18.04.2026, 19:40 Uhr

(Sch) Am Samstagabend wurde eine alkoholisierte Fahrzeugführerin nach einem Zeugenhinweis in Weilburg von der Polizei kontrolliert und aus dem Verkehr gezogen. Gegen 19:45 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich eine Dame in einem Supermarkt alkoholische Getränke gekauft hätte und auffällig zu ihrem roten Renault Twingo gegangen sei. Anschließend sei diese in ihr Fahrzeug gestiegen und in Richtung Waldhausen davongefahren. Kurz darauf konnte das Fahrzeug durch eine Streife der Polizeistation Weilburg in der Pestalozzistraße angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 72- jährige Fahrerin aus Weilburg deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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