PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl einer Spendenbox mit Pfefferspray+++Getränke bei Einbruch in Getränkehandel gestohlen+++Baugeräte bei Einbruch in Baucontainer gestohlen+++Alleinunfall mit verletztem Motorradfahrer

Limburg (ots)

1. Spendenbox, unter Einsatz von Pfefferspray gestohlen, Bedrohung und Versuch einen Geschädigten zu schlagen, Limburg, Auf der Heide, Kapellenstraße, Montag, 20.04.2026, 12:50 Uhr bis 20:30 Uhr

(jk)Am Montagmittag trat der 53-jährige Tatverdächtige gleich mehrfach in Limburg auf. Gegen 12:50 Uhr betrat der Mann eine Moschee in der Straße "Auf der Heide" nahm eine Spendenbox an sich und verstaute sie in seinem Rucksack. Eine weitere, an der Wand befestigte Spendenbox hebelte er mit einem Werkzeug ab. Aufgrund ihrer Größe musste er diese in der Hand tragen. Als zwei Männer den Tatverdächtigen ansprachen, setzt dieser Pfefferspray ein und sprühte in deren Richtung. Anschließend flüchtete er. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der 53-Jährige durch die Polizei festgenommen werden. Da er augenscheinlich unter Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln stand, wurde er zunächst zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht.

Nach seiner Entlassung aus dem Gewahrsam fiel der Mann gegen Abend in Offheim erneut auf, als er auf einen Gruppe Jugendlicher traf. Er bedrohte und beleidigte diese. Im Verlauf der Auseinandersetzung versuchter der Beschuldigte, einen der Jugendlichen zu schlagen, was jedoch abgewehrt werden konnte. Zudem beschädigte er mutwillig ein Fahrzeug.. Nach Eintreffen der Polizei wurde er erneut ins Polizeigewahrsam verbracht. Gegen ihn wird wegen verschiedener Straftaten ermittelt.

2 Einbruch in Getränkemarkt,

Runkel-Kerkerbach, Am Heidchen, Samstag, 18.04.2026, 14:00 Uhr - Montag, 20.04.2026, 08:15 Uhr

(jk)In den vergangenen Tage kam es zu einem Einbruch in einem Getränkemarkt in Runkel-Kerkerbach. Die Täter überwanden den Zaun des Getränkemarktes in der Straße "am Heidchen" und gelangten so zum Eingangstor. Hier zerstören sie das Schloss und entwendeten Getränken und die Trinkgeldbox. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 91400 entgegen.

3 Baucontainer aufgebrochen und Baugeräte entwendet, Limburg-Staffel, Limburger Weg, Freitag, 17.04.2026, 16:30 Uhr bis Montag, 20.04.2026, 07:00 Uhr

(jk)In den vergangenen Tagen wurde ein Baucontainer in Limburg-Staffel angegangen. Im Zeitraum von Freitag bis Montag wurde ein Baucontainer in der Straße "Limburger Weg" durch Unbekannte gewaltsam geöffnet. Im Anschluss durchsuchten sie den Container und entwendeten Werkzeug. Des Weiteren entwendeten die Täter ca. 450 Liter Diesel aus dem Tank eines Baustellenfahrzeug. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4500,-EUR Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 91400 entgegen.

4 Ohne Führerschein Motorrad gefahren und verunfallt, Mengerskirchen, Alte Rheinstraße Montag, 20.04.2026, 19:20 Uhr

(jk)Ein 18-jähriger Mann aus dem Westerwaldkreis stürzte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Motorrad und verletzte sich. Er fuhr am Montag um 19:20 Uhr mit dem Motorrad in Mengerskirchen als er stürzte. Dabei verletzte er sich am rechten Bein und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Fahrer nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Motorrad ist. Der 18-jährige Fahrer muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

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