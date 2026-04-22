PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg und des Polizeipräsidiums Westhessen: Nachtrag zu Arbeitsunfall in Runkel

Limburg (ots)

Nachtrag zu Arbeitsunfall in Runkel,

Runkel, Donnerstag, 16.04.2026

Der am Donnerstagnachmittag, 16.04.2026, bei dem Arbeitsunfall in Runkel schwerverletzte 35-Jährige verstarb am heutigen Mittwoch im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Der genaue Unfallhergang ist weiterhin Teil der laufenden Ermittlungen.

Weitere Auskünfte in der Sache erteilt die Staatsanwaltschaft Limburg.

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