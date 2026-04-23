PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher verursacht Lärm und flüchtet

Limburg (ots)

1. Einbrecher verursacht Lärm und flüchtet, Dornburg-Frickhofen, Lange Straße, Donnerstag, 23.04.2026, 00:50 Uhr

(jk)Am frühen Donnerstagmorgen versuchte ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Frickhofen einzubrechen. Gegen 00:50 Uhr betrat er das Grundstück in der Lange Straße. Der Täter beschädigte dort eine Scheibe des Wintergartens. Um in das Gebäude zu gelangen musste er allerdings eine weitere Scheibe beschädigten. Hierbei verursachte er so viel Lärm, dass er im Anschluss in unbekannte Richtung flüchtete. An Beute gelangte er nicht, hinterließ jedoch einen mehrere tausend Euro hohen Schaden.

Hinweise im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter (06431 94100) entgegen.

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