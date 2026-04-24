Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Mehrere Täter nach Einbruch in Firma festgenommen

Rotenburg (Wümme) (ots)

Sittensen/Hamersen. In der Nacht von gestern auf heute konnten insgesamt sieben Beschuldigte nach einem Einbruch in eine Firma vorläufig festgenommen werden. Einer der Männer wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen stellten Zivilfahnder der Polizei Hamburg zwei Fahrzeuge - einen BMW und einen Transporter - fest, die mit insgesamt sieben Männern im Alter von 22 bis 52 Jahren besetzt waren und sich in Richtung Landkreis Rotenburg (Wümme) bewegten.

Nachdem der Transporter in Sittensen abgestellt worden war, fuhr der BMW mit vier Insassen weiter nach Hamersen. Dort drangen die Täter gewaltsam in eine Fachfirma in der Scheeßeler Straße ein und begannen, mehrere Kupferrohre abzutransportieren. Gemeinsam mit zwischenzeitlich hinzugezogenen Kräften der Polizeiinspektion Rotenburg erfolgte schließlich der Zugriff in Sittensen, als die Täter zu dem abgestellten Transporter zurückkehrten.

Alle sieben Beschuldigten wurden widerstandslos vorläufig festgenommen und zu Dienststellen gebracht. Im Rahmen der nachfolgenden Durchsuchungen konnten diverse Beweismittel sowie Einbruchswerkzeug festgestellt werden.

Einer der Männer (24 J.) wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die übrigen Tatverdächtigen mussten mangels Haftgründen nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an.

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