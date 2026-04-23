Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Graffiti-Serie in Zeven: Hoher Sachschaden ++ Unfall beim Ausparken in Sittensen: Zeugen gesucht ++ Schmierereien in Visselhövede: Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Graffiti-Serie in Zeven: Hoher Sachschaden ++

Zeven. Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen kam es im Stadtgebiet zu zahlreichen Sachbeschädigungen durch Graffiti. Eine bislang unbekannte Täterschaft besprühte unter anderem Türen und Fenster des Finanzamtes, mehrere Fahrzeuge im Kastanienweg und in der Kivinanstraße sowie die Fassade eines Wohnhauses und weitere Fahrzeuge in der Jahnstraße mit schwarzer Farbe und teils beleidigenden Schriftzügen.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Ein möglicher Zusammenhang mit Schmierereien aus der jüngeren Vergangenheit ist Teil der weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Zeven unter 04281 95920 entgegen.

++ Unfall beim Ausparken in Sittensen: Zeugen gesucht ++

Sittensen. Gestern gegen 17.35 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Geschäfts "Papier Ehlen" in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, der zunächst unentdeckt blieb. Zwei Fahrzeuge parkten zeitgleich rückwärts aus und touchierten sich dabei vermutlich an den Hecks. Später stellte einer der Beteiligten Schäden an seinem Daimler fest. Es ist anzunehmen, dass es beim gleichzeitigen Rückwärtsfahren zu einer Kollision kam.

Die bislang unbekannte beteiligte Person sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sittensen unter 04282 50870 zu melden.

++ Schmierereien in Visselhövede: Polizei bittet um Hinweise ++

Visselhövede. Bereits am 08.03.2026 gegen 16.00 Uhr kam es an einer Bahnunterführung in der Süderstraße, an einer nahegelegenen Ampel und zwei Stromkästen zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Die bislang unbekannte Täterschaft sprühte unter anderem politische Parolen und fußballbezogene Schriftzüge in verschiedenen Farben.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter 04261 9470 bei der Polizei Rotenburg zu melden.

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