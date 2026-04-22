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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugen nach VW-Komplettentwendung in Mulmshorn gesucht

POL-ROW: Zeugen nach VW-Komplettentwendung in Mulmshorn gesucht
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Rotenburg (Wümme) (ots)

Mulmshorn. Bereits zwischen dem 25.03.2026, ca. 18.45 Uhr, und dem 26.03.2026, ca. 08.00 Uhr, wurde im Horstedter Weg bei einer Kfz-Werkstatt ein abgestellter VW Golf 1 GTI auf bislang unbekannte Weise vom Betriebsgelände entwendet. Aufgrund des Fahrzeugwertes entstand ein hoher Schaden.

Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Kfz-Diebstahls und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des auffälligen Fahrzeugs geben können, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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