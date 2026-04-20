Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auseinandersetzung bei Feier ++ Pfefferspray auf Autobahn-Raststätte eingesetzt ++ Mit 1,74 Promille am Steuer erwischt ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Auseinandersetzung bei Feier ++

Sittensen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Wohnung in der Straße Am Markt im Rahmen einer Feier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen.

Beim Eintreffen der Polizei schlug ein 30-jähriger Mann noch immer auf einen 39-jährigen ein. Zuvor sollen sich beide bereits gegenseitig mit Bierflaschen verletzt haben. Erst durch das Einschreiten der Beamten konnte die Situation beendet werden.

Der 39-Jährige erlitt Kopf- und Gesichtsverletzungen und wurde in ein Krankenhaus zur Behandlung seiner Verletzungen gebracht. Der 30-Jährige musste nicht behandelt werden, gab jedoch an, ebenfalls geschlagen worden zu sein. Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung.

++ Pfefferspray auf Autobahn-Raststätte eingesetzt ++

Sottrum/BAB 1. Am Freitagnachmittag kam es auf der Rastanlage Grundbergsee in Fahrtrichtung Bremen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 65-Jähriger und ein 46-Jähriger zunächst in einen verbalen Streit über einen blockierten Lkw-Parkplatz. Im weiteren Verlauf setzte der 65-Jährige Pfefferspray ein und sprühte es seinem Gegenüber ins Gesicht.

Der 46-Jährige erlitt Reizungen im Gesichts- und Halsbereich. Gegen den 65-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

++ Mit 1,74 Promille am Steuer erwischt ++

Zeven. Beamte der Polizei kontrollierten am Sonntagnachmittag eine 60-jährige Autofahrerin in der Kivinanstraße. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass die Frau mit 1,74 Promille deutlich alkoholisiert war.

Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Sottrum. Zwischen Samstagabend, etwa 20.00 Uhr, und Sonntagmorgen, etwa 08.00 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Weide ein.

Der oder die Täter durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend unerkannt. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

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