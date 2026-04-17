Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 17-Jähriger flieht nach Unfall - Polizei stellt Fahrer ++ Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs ++ Erneuter Dieseldiebstahl ++ Drogenfahrt gestoppt ++

Rotenburg (ots)

17-Jähriger flieht nach Unfall - Polizei stellt Fahrer

Rotenburg. Am Donnerstagnachmittag beobachteten Beamte der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in der Harburger Straße. Ein Audi überfuhr ein Verkehrszeichen und setzte seine Fahrt anschließend mit erhöhter Geschwindigkeit fort. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Während der Flucht missachtete der Fahrer eine rote Ampel und hielt schließlich Am Neuen Markt an. Fahrer und Beifahrer versuchten, zu Fuß zu flüchten, konnten jedoch gestellt werden. Wie sich herausstellte, war der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war der Audi weder zugelassen noch versichert. Die angebrachten Kennzeichen waren gestohlen. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Bremervörde. Die Polizei stoppte am Donnerstagabend in der Neuen Straße den Nissan eines 29-jährigen Mannes. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,32 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Erneuter Dieseldiebstahl

Bremervörde. In der Nacht zu Freitag kam es in der Plönjeshausener Straße zu einem Dieseldiebstahl. Unbekannte verschafften sich Zugang zu einem Privatgrundstück und entwendeten etwa 75 Liter Diesel aus dem Tank eines Traktors. Der entstandene Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Drogenfahrt gestoppt

Rotenburg. In der Nacht zu Freitag kontrollierten Beamte der Polizei einen 23-jährigen Autofahrer, der mit einem Ford die Soltauer Straße befuhr. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

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