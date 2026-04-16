Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mehrere sexuelle Übergriffe - Polizei sucht Zeugen und weitere mögliche Opfer ++

Rotenburg (ots)

Mehrere sexuelle Übergriffe - Polizei sucht Zeugen und weitere mögliche Opfer

Rotenburg. Am Mittwoch, den 15.04.2026, kam es in Rotenburg zu zwei sexuellen Übergriffen sowie einem weiteren Versuch. Tatverdächtig ist ein 28-jähriger Mann. In der Elise-Averdieck-Straße fasste der Mann einer 28-jährigen Frau an die Brust. Anschließend begab er sich zu einer Schule in der Freudenthalstraße und wiederholte die Tat bei einer 22-jährigen Schülerin. Im weiteren Verlauf hielt der Beschuldigte in der Mühlenstraße ein 12-jähriges Mädchen am Arm fest. Nach mehrfacher Aufforderung durch die 12-Jährige ließ er von ihr ab. Alle Taten ereigneten sich in der Mittagszeit. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte durch die Rotenburger Polizei angetroffen und identifiziert werden. Aufgrund seines Gesundheitszustandes war eine medizinische Betreuung im Krankenhaus notwendig. Die Polizei sucht Zeugen der Taten sowie mögliche weitere Opfer. Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261/947-0 entgegen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich nicht um denselben Mann, der in der vergangenen Woche im Bereich des Sportplatzes In der Ahe aufgefallen ist.

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