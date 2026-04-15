Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Erneuter Brand eines Rauchmelders im Eschenweg ++ Transporter überbesetzt und ohne Fahrerlaubnis unterwegs ++ 2,89 Promille am Steuer ++ Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Erneuter Brand eines Rauchmelders im Eschenweg ++

Zeven. Gestern Abend gegen 22.00 Uhr kam es erneut zu einem Brand eines Rauchmelders im Keller eines Mehrparteienhauses im Eschenweg. Nachdem Mitte März der bis dato letzte Fall dieser Art bekannt wurde, reiht sich der gestrige Brand nun erneut in die Brandfälle im Eschenweg ein.

Auch in diesem Fall wurde niemand verletzt, Gebäudeschaden entstand nicht. Nach dem Einsatz der Feuerwehr und dem Lüften konnten die Bewohnerinnen und Bewohner zeitnah in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Polizei hat ihre Streifentätigkeiten aufgrund der Ereignisse im Bereich des Eschenwegs intensiviert und führt die umfangreichen Brandermittlungen fort. Zeugen, die Hinweise zur möglichen Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven zu melden.

++ Transporter überbesetzt und ohne Fahrerlaubnis unterwegs ++

BAB 1/Gyhum. Gestern Morgen gegen 05.00 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei einen Renault-Transporter in Fahrtrichtung Bremen. Das Fahrzeug war mit 10 Personen besetzt, obwohl es nur für neun zugelassen ist.

Zudem konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

++ Bremervörde: 2,89 Promille am Steuer ++

Bremervörde. Gestern Nachmittag gegen 17.23 Uhr kontrollierten Beamte einen 61-jährigen Autofahrer, nachdem eine Zeugin die Polizei verständigt hatte.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann war mit 2,89 Promille absolut fahruntüchtig. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

++ Rotenburg: Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt ++

Rotenburg. Am Montagabend gegen 22.47 Uhr kontrollierten Beamte einen 38-jährigen Opel-Fahrer in der Brauerstraße.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,45 Promille. Zudem lieferte ein Drogenschnelltest Hinweise auf den Konsum von THC und Kokain. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

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