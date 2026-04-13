Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Alkoholfahrt endet im Graben ++ Fahrrad vor Auto geworfen ++ 2,74 Promille am Steuer ++ Unfallflucht unter Alkoholeinfluss ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Alkoholfahrt endet im Graben ++

Gnarrenburg/Karlshöfenermoor. Am 11.04.2026 gegen 19.30 Uhr kam ein 56-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Börde Lamstedt mit seinem Audi auf der Bremer Straße alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der Unfallort liegt nur wenige Meter hinter der Grenze zum Landkreis Osterholz.

Nach derzeitigem Stand befuhr der Mann die Strecke aus Richtung Worpswede, als er vermutlich aufgrund seines Alkoholeinflusses kurz hinter der Kreuzung Nordsoder Damm nach links von der Fahrbahn abkam. Dort durchbrach er einen Zaun und stürzte mehrere Meter in einen Wassergraben. Das Fahrzeug blieb mit der Front im Wasser hängen, während sich das Heck am Fahrbahnrand verkeilte.

Der 56-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,66 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens am Geländer ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Feuerwehr im Einsatz.

++ Fahrrad vor Auto geworfen ++

Zeven. Gestern gegen 17.10 Uhr kam es in der Straße Stubbenende zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Ein 61-jähriger, alkoholisierter Mann warf sein Fahrrad vor den Pkw eines 31-jährigen Audi-Fahrers, da er sich durch dessen Fahrweise gestört fühlte.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Am Pkw entstand Sachschaden.

++ 2,74 Promille am Steuer ++

Bremervörde. Beamte der Polizei kontrollierten einen 61-jährigen Audi-Fahrer in der Hauptstraße. Ein Atemalkoholtest ergab 2,74 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

++ Unfallflucht unter Alkoholeinfluss ++

Heeslingen. Am Samstagabend gegen 22.21 Uhr kam eine zunächst unbekannte Audi-Fahrerin in der Bremer Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit Holzpollern, die als Leitpfosten aufgestellt waren. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort.

Im Rahmen der Fahndung konnte das beschädigte Fahrzeug kurze Zeit später im Nahbereich festgestellt werden. Am Steuer befand sich eine 23-jährige Frau mit 1,81 Promille. Gegen sie wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

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