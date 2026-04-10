Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Unfall zwischen Ostervesede und Fintel: Pkw kollidiert mit zwei Bäumen

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Am 10.04.2026, gegen 09.53 Uhr, fuhr eine 82-jährige Frau mit ihrem Pkw Toyota auf der K 211 von Ostervesede in Richtung Fintel, als sie vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts in den Grünstreifen geriet.

Dort kollidierte ihr Wagen mit einer Eiche und wurde anschließend gegen einen weiteren Baum sowie einen Leitpfosten geschleudert. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von geschätzt 3000 Euro. Die Frau wurde glücklicherweise nicht verletzt.

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