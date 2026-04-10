Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Gefährlicher Überholvorgang in Zeven - Zeugen gesucht

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Die Polizei sucht Zeugen zu einem gefährlichen Überholmanöver am 20.03.2026 gegen 10.30 Uhr auf der B 71 zwischen Zeven und Brauel (Ortsausgang).

Nach derzeitigem Stand überholte ein etwa 40-jähriger Mann mit einem VW ID Buzz einen Trecker, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Ein entgegenkommender Volvo musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch ein davor fahrender schwarzer Pkw musste eine Gefahrenbremsung einleiten.

Der Verursacher ist bislang unbekannt. Die Polizei bittet insbesondere die Fahrer des Treckers und des schwarzen Pkw sowie weitere Zeugen, sich unter 04281/95920 zu melden.

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