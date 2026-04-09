Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Frontalzusammenstoß in Groß Meckelsen ++ Schwerer Unfall bei Spreckens - Drei Verletzte ++ Flucht vor Polizeikontrolle ++

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Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Frontalzusammenstoß in Groß Meckelsen ++

Groß Meckelsen/L 142. Gestern Morgen gegen 06.20 Uhr kam es in der Straße Am Kuhbach zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 20-jähriger Audi-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Ford eines 52-Jährigen. Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen, der 52-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Strecke war für die Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt. Die Fahrzeuge waren totalbeschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr eingesetzt.

++ Schwerer Unfall bei Spreckens - Drei Verletzte ++

Bremervörde. Gestern kam es auf der K 102 zwischen Spreckens und Engeo zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Nach derzeitigem Stand wollte ein 53-jähriger VW-Fahrer nach links auf ein Grundstück abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Ford eines 45-Jährigen. Es kam zur frontalen Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf den Gehweg geschleudert und erfasste dort einen 68-jährigen Fußgänger.

Der Fußgänger sowie der Ford-Fahrer erlitten schwere Verletzungen, der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße war rund drei Stunden voll gesperrt.

++ Flucht vor Polizeikontrolle ++

Sottrum. Beamtinnen der Polizei Rotenburg führten gestern Morgen Geschwindigkeitskontrollen in der Alten Dorfstraße durch. Nachdem ein BMW-Fahrer in einer 30er-Zone gemessen wurde, sollte er angehalten werden. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale und flüchtete.

Da der Mann am Steuer den Einsatzkräften bekannt war, konnte er im Nachgang identifiziert werden. Neben dem Geschwindigkeitsverstoß erwartet den 24-Jährigen nun auch eine Strafanzeige: Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

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