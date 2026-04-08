Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Auto verkratzt und Reifen beschädigt/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Bereits am Samstag, 04.04.2026 in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.10 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Pirmasenser Straße den Lack an einem dort geparkten, roten PKW Toyota Aygo, wobei der Heckbereich sowie die Beifahrerseite in Mitleidenschaft gezogen wurde. Darüber hinaus konnten in den Reifen auf der Beifahrerseite Nägel festgestellt werden. Der Schaden dürfte sich auf ca. 5000.- Euro belaufen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

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